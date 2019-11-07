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Происшествия

Самарские таможенники задержали женщину, которая везла 32 шубы "для личного пользования"

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская таможня задержала в международном аэропорту Оренбурга 31-летнюю гражданку Казахстана с крупной партией незадекларированных шуб, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Приволжское таможенное управление

Женщина прибыла из Турции. В ее багаже были обнаружены 32 изделия из меха. "Все шубы я везу для личного пользования себе и членам своей семьи" — пояснила задержанная.

В свою очередь, таможенники определили, что данный товар не относится к товарам, предназначенным для личного пользования. Гражданка Казахстана, не заполнив пассажирскую таможенную декларацию, не предоставив коммерческие и иные документы, предусмотренные законодательством Евразийского экономического союза, пыталась ввезти под видом товара для личного пользования изделия, предназначенные для проведения предпринимательской деятельности.

В итоге шубы изъяли. Сейчас они проходят товароведческую экспертизу для выяснения их рыночной стоимости. В отношении нарушительницы было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2. КоАП РФ "Недекларирование  по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию".

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