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Музеи и выставки Культура

На проектирование планетария в Самаре выделят более 16 млн рублей

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На следующий год в бюджете г. о.Самара запланировано 16,4 млн руб. на реконструкцию "Музейно-выставочного центра "Самара Космическая" со строительством планетария. Такие изменения внесли депутаты в бюджет на 2020 г. на 66 заседании городской Думы, прошедшем 31 октября.

В самом музее "Самара Космическая" не смогли прокомментировать на что конкретно выделяется такая сумма. Глава департамента градостроительства Самары Сергей Шанов оказался более внимателен к ситуации и пояснил, что эти средства будут направлены на проектирование планетария. О том, когда планируется начать строительство объекта пока никто сказать не может. В департаменте пояснили, что все будет зависеть от результатов проектирования, когда станут известны возможности территории и необходимые средства на строительство.

Напомним, что 17 октября в Москве губернатор Дмитрий Азаров рассказал о планах строительства планетария на  заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 60-летия первого полета в космос.

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