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Муниципалитеты Власть и политика

Сергей Рязанов рассказал, где в Самаре планируется построить новые школы

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В интервью "Волжской коммуне" вице-спикер думы Самары, председатель комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям Сергей Рязанов, в частности, рассказал о строительстве в губернской столице новых социальных объектов.

— Отмечу, что сегодня в историческом центре города ситуация с местами для школьников не требует безотлагательных решений, как, например, в Октябрьском районе Самары. Там в последние годы активно ведется многоэтажное строительство, в результате чего школы уже не вмещают всех живущих поблизости детей. Для нового учебного заведения подготовлена площадка на 5-й просеке. Обсуждается вопрос о передаче городу территории площадью около трех гектаров в районе улицы Николая Панова. Раньше там находилась одна из воинских частей, а теперь может быть построена большая современная школа. Наличие социальных объектов — это обязательное условие для комфортной жизни людей. Поэтому мы должны использовать все имеющиеся возможности для строительства образовательных учреждений, — рассказал Рязанов.

Подробности читайте в газете "Волжская коммуна" от 8 ноября.

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