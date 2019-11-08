Мария Захарова взялась курировать восстановление сельского ДК в Кошкинском районе

В четверг, 7 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова прибыла в Самару, чтобы посетить Парад Памяти. Как пояснила Захарова в интервью ГТРК "Самара", этот парад является важным мемориальным событием и так же как и куйбышевский Парад 1941-го, имеет большое дипломатическое значение. Ведь его ежегодно посещают послы и консулы иностранных государств.

Однако в студии шла речь не только о параде и международной повестке. Мария Захарова напомнила, что имеет в Самарской области прочные корни. Ее дед по отцовской линии родом из Степной Шенталы Кошкинского района.

"Не буду раскрывать все секреты, но все в детальной проработке. Поэтому, клубу быть. Быть восстановленному и красивому. И как только восстановят, и все будет сделано, обещаю приехать. И, думаю, не одна приеду. Еще там споем и станцуем", — рассказала Мария.

Напомним, в июне 2018 г. Мария Захарова приезжала в село, общалась с земляками, которые попросили ее оказать поддержку в ремонте местного клуба. Теперь проект восстановления ДК официальный представитель МИД России курирует лично.