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Курумоч занял 21 строчку рейтинга самых пунктуальных аэропортов мира

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Международный аэропорт Курумоч вошел в сотню самых пунктуальных авиагаваней мира в октябре. Согласно отчету международного аналитического агентства OAG (Великобритания), Курумоч по итогам прошлого месяца занял 21-ю строчку рейтинга, пишет aviaport.ru.

По данным агентства, в октябре в самарском аэропорту был совершен 891 регулярный пассажирский рейс, 94,7% рейсов совершено по расписанию. При подсчете агентство учитывало рейсы, прибывшие или вылетевшие со сдвигом в расписании не более 15 минут.

Первое место среди самых пунктуальных авиагаваней по итогам октября занял датский аэропорт Каруп. Помимо Курумоча, в сотню самых пунктуальных аэропортов мира вошли и другие авиагавани холдинга "Аэропорты Регионов": Стригино (6 место), Платов (37 место), Кольцово (80 место) и аэропорт Нового Уренгоя (88 место).

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