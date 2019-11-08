В Самарской области синоптики объявили желтый уровень опасности

Синоптики объявили желтый уровень опасности в Самарской области. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Во второй половине дня 8 ноября и ночью 9 ноября в большинстве районов региона и в Самаре ожидаются сильные осадки — дождь и мокрый снег (15-49 мм).
Синоптики объявили желтый уровень опасности в Самарской области. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Во второй половине дня 8 ноября и ночью 9 ноября в большинстве районов региона и в Самаре ожидаются сильные осадки — дождь и мокрый снег (15-49 мм).
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