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Общество

В Самарской области синоптики объявили желтый уровень опасности

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Синоптики объявили желтый уровень опасности в Самарской области. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Во второй половине дня 8 ноября и ночью 9 ноября в большинстве районов региона и в Самаре ожидаются сильные осадки — дождь и мокрый снег (15-49 мм).

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