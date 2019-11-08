В Самарской области синоптики объявили желтый уровень опасности

Синоптики объявили желтый уровень опасности в Самарской области. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Во второй половине дня 8 ноября и ночью 9 ноября в большинстве районов региона и в Самаре ожидаются сильные осадки — дождь и мокрый снег (15-49 мм).