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Самарская область в 2020 г. планирует взять кредитов в банках на 2,18 млрд рублей Зарплаты "рабочих" в органах исполнительной власти региона вырастут на 3% Власти региона планируют сэкономить на обслуживании госдолга в 2019 году около 900 млн рублей Подписано соглашение о сотрудничестве между облправительством и Российско-Германской внешнеторговой палатой Виктор Кузнецов перешел из администрации губернатора в советники

Облправительство Власть и политика

Самарская область в 2020 г. планирует взять кредитов в банках на 2,18 млрд рублей

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно опубликованному проекту бюджета Самарской области на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг., в следующем году предполагается привлечение государственных заимствований в размере 21,6 млрд рублей. В том числе, 7 млрд руб. — в форме выпуска облигационного займа, 2,18 млрд руб. — в виде банковских кредитов и 12,4 млрд — бюджетными кредитами "на пополнение остатков средств на счете бюджета внутри года".

В 2021 г. предполагается выпустить облигации на 7,5 млрд руб., взять банковские кредиты на 1,9 млрд руб., в 2020 г. речь уже будет идти о выпуски облигационного займа на 8 млрд руб. и привлечении банковских кредитов на 1,5 млрд рублей.

При этом в 2020 г. планируется направить на погашение кредитов из федерального бюджета 13,66 млрд руб., облигационных займов — 6,96 млрд, банковских кредитов — 1 млрд рублей.

Объем госдолга, согласно представленному проекту бюджета, по состоянию на 1 января 2021 г. 54,6 млрд руб., к 2022 г. — 54,5 млрд, к 2023 г. — 54,2 млрд рублей.

"Уровень долговой нагрузки по всем видам долговых обязательств будет сокращен с 38% в 2019 г. до 32% в 2022 году, при этом уровень долговой нагрузки по рыночным заимствованиям сохранится на уровне 26%", — уточняется в пояснительной записке к проекту бюджета.

Напомним, предполагается, что в 2020 г. бюджет будет бездефицитным, доходы и расходы его составят 149,3 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2019 г. объем госдолга Самарской области составлял 54,8 млрд руб., сократившись по отношению к показателю 1 января 2018 г. на 9,6 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки, таким образом, составил 38%, "достигнув докризисного уровня 2013 года". В текущем году планируется потратить на обслуживание госдолга на 900 млн руб., чем изначально планировалось.

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