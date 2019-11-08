В пятницу вечером Самара встала в многокилометровых пробках

В пятницу, 8 ноября, около 18:00, поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре девятибалльный уровень пробок с поясняющей надписью: "Город стоит".

Многокилометровые заторы были обозначены на карте Самары как в центре города, так и на выездах из него. Например затор, начинающийся на ул. Полевой, перетекал на ул. Мичурина, а потом на Московское шоссе и продолжался до пересечения с ул. Авроры. А автомобильная пробка на ул. Ново-Садовая по направлению "из города" начиналась от ул. Невской и доходила до ул. Советской Армии.

На Южном шоссе движение транспорта было затруднено по направлению "в города" от ТЦ "Амбар" до Заводского шоссе. Затор на ул. Авроры отмечался в нескольких местах, но самая сложная ситуация была на участке от ул. Аэродромной и до Заводского шоссе, что сказалось и на дорожной обстановке на соседних улицах. Там многокилометровые пробки отмечались на улицах Партизанской и Промышленности.

Сложной была ситуация и на "старом" мосту через реку Самара. На подъезде к нему большие заторы были на улицах Шоссейной и Народной по направлению "из города", а по направлению "в город" транспорт стоял на ул. Водников, от ул. Венцека и на ул. Кутякова. Кроме того, пробки были местами на ул. Ново-Вокзальной, пр. Кирова и других автомагистралях.

Мест ДТП на карте Самары было обозначено всего четыре: на пр. Кирова у пересечения с ул. Черемшанской, на ул. Авроры у перекрестка с ул. Мориса Тореза, на ул. Ново-Садовой выше Постникова Оврага и на Кряжском шоссе у Казачьего переезда. Но данных о крупных ДТП с тяжелыми последствиями не поступало.

Дорожная ситуация в Самаре стала разряжаться только в 19:00, и поисковик "Яндекс" снизил в это время уровень пробок до восьми баллов.