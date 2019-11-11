Дети со всей области приезжают на занятия по вокалу в "Кошелев"

Район "Кошелев" известен своими секциями и кружками для детей. Здесь можно посетить занятия и по рисованию, и по танцам, и по музыке. Елена Винокурова исполнила свою мечту — открыла вокальную студию "GroundBeat":

"Наши ученики — это дети со всей Самары и ближайших поселений. Вместе с ними мы участвуем во многих областных конкурсах и выступаем на Дне микрорайона "Крутые Ключи".

В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" Елена рассказала, из-за чего переехала жить в "Кошелев", почему решилась связать жизнь с музыкой и как выбирала название для своей вокальной студии.