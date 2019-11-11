16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дед Мороз приедет в Самару и Тольятти Возобновлено движение трамваев по ул. Ташкентской В пос. Рубежный появилось новое пространство для спорта и отдыха В пятницу вечером Самара встала в многокилометровых пробках "Кафе Хлебосол" заплатит 20 тыс. руб. семье отравившейся школьницы

Общество

Дети со всей области приезжают на занятия по вокалу в "Кошелев"

САМАРА.11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Район "Кошелев" известен своими секциями и кружками для детей. Здесь можно посетить занятия и по рисованию, и по танцам, и по музыке. Елена Винокурова исполнила свою мечту — открыла вокальную студию "GroundBeat":

Фото: Фото предоставлено автором

"Наши ученики — это дети со всей Самары и ближайших поселений. Вместе с ними мы участвуем во многих областных конкурсах и выступаем на Дне микрорайона "Крутые Ключи".

В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" Елена рассказала, из-за чего переехала жить в "Кошелев", почему решилась связать жизнь с музыкой и как выбирала название для своей вокальной студии.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре открылся it-форум #404fest

В Самаре открылся it-форум #404fest

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1