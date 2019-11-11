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Общество

Дед Мороз приедет в Самару и Тольятти

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В этом году Дед Мороз в ходе визита в Самарскую область посетит Самару и Тольятти, сообщает samara.kp.ru.

По информации издания, первым городом, куда отправился сказочный герой, стал Красноярск. Здесь Дедушка побывал уже 9 и 10 ноября. В Самару прибудет 1 декабря. А закончится вояж главного Деда Мороза страны в Москве. Всего он посетит 50 российских городов.

В каждом из городов Дед Мороз навещает детей в детских домах, социальных учреждениях и больницах. Великий кудесник в каждом городе исполнит мечты ребятишек и взрослых, которые верят в чудо, несмотря на трудности, с которыми им пришлось столкнуться. А еще он зажжет огни на главной городской елке на площади им. Куйбышева.

После того, как главный российский Дед Мороз отправится дальше по маршруту, в Самаре останется его местный коллега. Его резиденцию традиционно откроют на площади Куйбышева в конце декабря. Она будет работать все новогодние праздники.

Также в прошлом году в Самаре работал и домик Снегурочки. Он располагался на Последней миле около Самара Арены.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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