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КПРФ ликвидировала свое отделение в Самаре

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Компартия ликвидировала свое отделение в Самаре, расформировав горком и переподчинив обкому районные комитеты, пишет "Самарское обозрение".

Операция по ликвидации самарского городского комитета КПРФ заняла считанные дни, рассказывают источники издания. События развивались в следующем порядке.

29 октября состоялось бюро обкома, в котором принимали участие не только его руководители, но и член центрального комитета КПРФ и куратор Самарской области по линии ЦК, депутат Государственной думы Леонид Калашников. Как утверждают источники, именно Калашников инициировал обсуждение ситуации с самарским горкомом во главе с Константином Рядновым.

Результатом стало обращение самарского бюро обкома в ЦК КПРФ, в котором содержалась просьба о реорганизации, а точнее — расформировании городского комитета в Самаре и переподчинении районных отделений областному комитету.

Уже 1 ноября из центрального комитета пришла бумага за подписью заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина о согласовании реорганизации.

И уже 2 ноября пленум обкома объявил о сокращении горкома как структурной единицы партии. Константин Ряднов, как следствие, лишался должности первого секретаря отделения в Самаре и становился руководителем одного из девяти райкомов (главой коммунистов Ленинского района он был и до назначения в горком в феврале 2018 г. все это время сохранял за собой этот пост).

Столь стремительное развитие событий в самой партии объясняют формальностями. А именно — трендом на сокращение горкомов в городах — столицах субъектов Федерации по всей стране. Об этом "Самарскому обозрению" сообщили и Леонид Калашников, и Константин Ряднов.

Однако источники "СО" утверждают, что в действительности ситуация назревала по крайней мере последние полгода. В первую очередь причина — в большом количестве жалоб "наверх" из-за конфликтов на городском уровне. Поводы были разные, но в целом вырисовывалась совершенно четкая тенденция раскола внутри партии. 

Еще одним основанием для расформирования горкома стал провал участия партии в довыборах в Самарскую губернскую думу по Безымянскому округу в сентябре этого года: горком не смог обеспечить регистрацию на них кандидата от КПРФ. 

То, что Константин Ряднов во многих подобных случаях действовал не всегда по своей воле, — отдельный вопрос. Но в конечном итоге в партии решили, что он стал, по выражению собеседника "СО", "токсичным для партии человеком". И именно поэтому от него решили отмежеваться. Правда, предполагалось, что это завершится просто отставкой. Мало кто предполагал, что расформируют горком вообще.

 

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