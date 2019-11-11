Застолбил: на Аллее Славы городского кладбища Самары появился безымянный крест

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На Аллее Славы городского самарского кладбища около месяца назад появились, новые памятники, не имеющие отношения к героям и почетным гражданам. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.