Застолбил: на Аллее Славы городского кладбища Самары появился безымянный крест

На Аллее Славы городского самарского кладбища около месяца назад появились, новые памятники, не имеющие отношения к героям и почетным гражданам. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Он опубликовал фото двух памятников - некоему Геннадию Неронову с указанием дат рождения и смерти и "пустого" гранитного креста. По информации депутата, крест находится на участке экс-начальника областного ГУВД Владимира Глухова.
Напомним, сегодня стало известно, что Аллея Славы получила официальный статус мемориала.