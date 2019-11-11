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ВТБ предоставил клиентам банка "Открытие" бесплатное снятие наличных

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ расширяет партнерскую банкоматную сеть. Теперь частные лица — владельцы карт банка "Открытие" — могут бесплатно снимать средства в любом банкомате сети ВТБ.

В настоящее время общее количество АТМ ВТБ составляет более 15,5 тысяч устройств. Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, MasterCard и Мир. Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.

"В этом году ВТБ успешно реализовал проект пополнения карт сторонних банков. Ежемесячно мы отмечаем растущий интерес клиентов других финансовых организаций к данному сервису. Расширяя партнерскую сеть и предоставляя возможность бесплатного снятия средств, мы стремимся стать для клиентов финансовым партнером первого выбора, обеспечивая их потребности удобными и современными сервисами. Совместный проект с банком "Открытие" существенно увеличит число устройств для снятия денежных средств по всей России. Это удобный сервис, который делает банковское обслуживание еще более комфортным и оперативным", — отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

"Банкоматная сеть ВТБ — одна из крупнейших в стране. Стратегия банка нацелена на повышение эффективности процессов, поэтому мы проводим оптимизацию расположения банкоматов с учетом потребностей клиентов и их поведения. Наши устройства есть в каждом районе и располагаются в удобной транспортной доступности. Данная услуга гарантирует клиентам других банков мгновенное снятие средств и исключает необходимость поиска устройства своей кредитной организации", — прокомментировал Валерий Чулков, член правления ВТБ.

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