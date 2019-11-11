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Фонды ВТБ по итогам октября стали лидерами по привлечению средств

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Паевые инвестиционные фонды ВТБ в октябре стали лидерами по объемам привлеченных средств на российском рынке. Первое место занял ВТБ — Фонд Сбалансированный (годовая доходность — 20,2%), в который было привлечено 2,1 млрд руб. за месяц. На втором месте по рынку — ВТБ — Фонд Казначейский (годовая доходность — 10,65%) с объемом привлечения 2 млрд руб. С начала года стоимость чистых активов по всем фондам ВТБ выросла в два раза и превысила 80 млрд руб.

"ВТБ сегодня является лидером в России по объемам привлечения средств в паевые инвестиционные фонды. На ПИФы ВТБ приходится более половины общего притока средств на этот рынок. Такого результата удалось добиться благодаря одной из самых широких линеек, которую мы предлагаем клиентам. В ней представлено 24 фонда, покрывающих различные классы активов как на локальном, так и на международном рынках. Создание лучшего на рынке провайдера инвестиционных решений для физических лиц и институциональных клиентов является стратегической задачей ВТБ. Совершенствование линейки ПИФ — одна из составляющих этой работы. Также немаловажную роль играет развитие цифровых каналов: инвестировать средства через биржевые фонды ВТБ сейчас можно в несколько кликов через приложение ВТБ Мои Инвестиции", — прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами.

ВТБ — Фонд Казначейский продолжает оставаться крупнейшим фондом российского рынка со стоимостью чистых активов более 33 млрд руб. Также по итогам десяти месяцев 2019 г. ВТБ Капитал Инвестиции показали высокие результаты управления капиталом. ПИФы ВТБ стали лидерами по доходности с начала года среди всех российских фондов акций. На конец октября доходность ВТБ — Фонд Акций составила 30,53%, ВТБ — Индекс МосБиржи — 29,53%. ВТБ — Фонд Смешанных Инвестиций стал самым доходным фондом на российском рынке за последние 3 года среди сбалансированных, обеспечив клиентам прирост капитала в 82,33%.

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