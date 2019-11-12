Все модели Lada Vesta получат новый двигатель и автоматическую трансмиссию

Lada объявляет новые комплектации и цены на автомобили семейства Lada Vesta — все модели (кроме Lada Vesta Sport) получили бесступенчатую автоматическую трансмиссию, которая устанавливается вместе со 113-сильным двигателем H4M, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Стоимость новой Lada Vesta АТ седан — от 736,9 тыс. рублей. Доплата за новый двигатель и автоматическую трансмиссию составляет 50 тыс. рублей.

Вместе с новым силовым агрегатом Lada Vesta получила расширенный список оборудования. Впервые в практике Lada применены зеркала с электроприводом складывания — они управляются как с пульта на ключе зажигания, так и при помощи кнопки на двери водителя. Кроме того, в списке оборудования на Lada Vesta появились обогрев рулевого колеса, противотуманные фары с функцией подсветки в повороте, бескаркасные стеклоочистители и более глубокие функциональные подстаканники.

На базовой версии Lada Vesta AТ седан в комплектации Classic с пакетом Start Plus в комплект оборудования входят кондиционер, трехуровневый обогрев передних сидений, две подушки безопасности, задние дисковые тормоза, электронная система контроля устойчивости, охлаждаемый перчаточный ящик, центральный подлокотник с боксом и розеткой 12V для пассажиров. Стоимость модели составляет от 736,9 тыс. рублей.

Автомобили с комплектом оборудования Comfort оснащаются такими системами как климат-контроль, электростеклоподъемники задних дверей, парктроник, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, аудиосистема. Внешне автомобиль отличается наружными ручками и зеркалами, окрашенными в цвет кузова. Седан Lada Vesta АТ Comfort стоит от 767,9 тыс. рублей.

Lada Vesta АТ в комплектации Luxe включает боковые подушки безопасности, противотуманные фары с функцией подсветки поворота, 16-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна, комбинированную обивку сидений (ткань и эко кожа), датчики дождя и света. Седан в комплектации Luxe предлагается от 829,9 тыс. рублей.

На Lada Vesta АТ предусмотрено несколько пакетов опций:

Multimedia для седана в комплектации Luxe дополнен рулевым колесом с обогревом и кожаной отделкой. Также включает мультимедийную систему с навигацией и камеру заднего вида, а для всех остальных моделей семейства в комплектации Luxe, дополнен мультимедийной системой с навигацией (7" цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free, шесть динамиков), камерой заднего вида.

Prestige (для комплектации Luxe) комплектуется электрическим приводом складывания зеркал, подогревом рулевого колеса, подогревом задних сидений, камерой заднего вида, мультимедийной системой с навигацией, задним подлокотником, отделкой руля кожей, розеткой USB для задних пассажиров, атмосферной подсветкой салона, усиленной тонировкой задних стекол.

Комплектация Exclusive, отныне предлагаемая не только на седанах, но и на Lada Vesta SW, получила стилистические изменения. По своему оснащению она берет за основу комплектацию Luxe с пакетом Prestige, но в перечень дополнительных опций впервые включены черная обивка потолка, наружные зеркала черного цвета, антенна типа "акулий плавник", новые молдинги в салоне под алюминий, ткань внутренней отделки салона в эко-стиле, а также на седане — спойлер, текстильные коврики салона, стальные накладки на педали, особый дизайн 16-дюймовых литых дисков, хромированные накладки на пороги и патрубок выхлопа. Седан Lada Vesta в комплектации Exclusive стоит от 839,9 тыс. рублей.

Продажи обновленной Lada Vesta стартуют до конца ноября 2019 года.