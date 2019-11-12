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Культура

В Самарской филармонии выступит Ансамбль песни и пляски донских казаков им. Анатолия Квасова

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 14 ноября, в 19:00 в Самарской государственной филармонии состоится концерт Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков им. Анатолия Квасова, сообщает региональное министерство культуры.

Фото: пресс-служба минкультуры СО

Ансамбль песни и пляски донских казаков — это визитная карточка южного края. В своем творчестве артисты несут исконно казачьи песенные и танцевальные традиции донской земли.

В программу концерта включены лирические и плясовые казачьи песни донского края; сюжетные танцы, посвященные героическим страницам прошлого и настоящего донских казаков, хореографические миниатюры, шуточные танцы.

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