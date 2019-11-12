В Самарской филармонии выступит Ансамбль песни и пляски донских казаков им. Анатолия Квасова

В четверг, 14 ноября, в 19:00 в Самарской государственной филармонии состоится концерт Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков им. Анатолия Квасова, сообщает региональное министерство культуры.
Ансамбль песни и пляски донских казаков — это визитная карточка южного края. В своем творчестве артисты несут исконно казачьи песенные и танцевальные традиции донской земли.
В программу концерта включены лирические и плясовые казачьи песни донского края; сюжетные танцы, посвященные героическим страницам прошлого и настоящего донских казаков, хореографические миниатюры, шуточные танцы.