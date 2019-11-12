В Самарской филармонии выступит Ансамбль песни и пляски донских казаков им. Анатолия Квасова

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 14 ноября, в 19:00 в Самарской государственной филармонии состоится концерт Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков им. Анатолия Квасова, сообщает региональное министерство культуры.

Фото: пресс-служба минкультуры СО