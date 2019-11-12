Регион до конца года получит еще 1 млрд руб. на строительство Фрунзенского моста

Самарская область до конца текущего года получит дополнительные средства федерального бюджета на строительство Фрунзенского моста и реализацию ряда других проектов в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба правительства региона. 7 ноября правительством РФ одобрено распределение 14,759 млрд руб. 36 субъектам России, в том числе Самарской области — 1,782 млрд рублей.

Из общей суммы 1 млрд руб. направятн на начало реализации второго этапа мостового перехода "Фрунзенский". Проектом предусмотрено строительство магистральной трассы общегородского значения от ул. Шоссейная до границы городского округа Самара протяженностью 7,8 км. Дорога будет иметь выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, региональную автодорогу Самара-Волгоград, а также обеспечит транспортную доступность микрорайона Южный город и Новокуйбышевска.

500 млн руб. предусмотрены на продолжение реконструкции автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе протяженностью 7,66 км. Работы на объекте начаты в июле 2019 года. К 2021 г. дорога будет расширена с двух до четырех полос движения, появятся две транспортные развязки для обеспечения подъезда к Особой экономической зоне. Также планируется увязка трассы с международным транспортным маршрутом "Европа — Западный Китай", а именно Обходом города Тольятти. Дорога протяженностью 102 км с мостом через Волгу в районе с. Климовка будет построена к 2024 году.

250 млн руб. пойдут на реконструкцию моста через реку Сок на км 0+250 автомобильной дороги Волжский-Курумоч-"Урал" в Красноярском районе. Проектом реконструкции предусмотрено строительство моста протяженностью 2 км параллельно существующему с двумя полосами движения. После завершения строительства транспортные потоки на выезд и въезд в город будут перераспределены между новым и старым мостом, который также будет отремонтирован в рамках нацпроекта.

32 млн руб. предусмотрены на реконструкцию и капитальный ремонт трех мостов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии. Это мосты через канал на км 0+437 автомобильной дороги "Отрадный — Богатое" — Мичуриновка" — Арзамацевка" в Богатовском районе, через канал на км 2+585 автомобильной дороги "Отрадный — Богатое" — Аверьяновка" в Богатовском районе и через реку Сарбай на км 48+453 автомобильной дороги "Урал" — Муханово" в Кинель-Черкасском районе.

Напомним, что до 2024 г. в Самарской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет отремонтировано более 1,4 тыс. км автомобильных дорог. В 2019 г. завершен ремонт 257 км дорог, в том числе 60 км в Самаре, 17 км в Тольятти и 180 км региональных трасс.

"В 2019 г. общий объем средств федерального бюджета на развитие дорожной сети Самарской области составит 11,518 млрд рублей. Это превышает объемы федерального финансирования за весь период подготовки дорожной сети к Чемпионату мира по футболу-2018. Из вышеуказанных средств на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет направлено более 5 млрд руб., а с учетом регионального финансирования общая сумма в 2019 г. составит 7,784 млрд рублей. Также федеральные средства направлены на завершение строительства мостового перехода "Фрунзенский", начало строительства Обхода города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу и другие объекты", — говорит министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.