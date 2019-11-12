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ДТП Происшествия

Предполагаемый виновник ДТП с тяжкими последствиями под Новокуйбышевском был пьян

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 12 ноября, стало известно, что 35-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson, по вине которого могло произойти ДТП под Новокуйбышевском с одним погибшим и тремя пострадавшими, находился в состоянии алкогольного опьянения, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, что в субботу 9 ноября в 6:50 водитель автомобиля Hyundai Tucson ехал по трассе "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" со стороны Новокуйбышевска в направлении Чапаевска. В пути между 35 и 36 км трассы, он нарушил требование дорожного знака 3.20 "Обгон запрещен", выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia под управлением 41-летнего водителя. После удара легковушку отбросило на ехавший сзади Opel Astra, которым управлял 33-летний водитель.

В результате ДТП на месте происшествия скончался 48-летний пассажир автомобиля Daewoo. Получили травмы находившиеся в той же машине водитель и пассажиры в возрасте 26 и 29 лет.

Сейчас по факту случившегося полицейскими проводится проверка по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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