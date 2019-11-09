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ДТП Происшествия

При лобовом столкновении легковушек под Самарой один человек погиб и трое пострадали

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 9 ноября, под Самарой произошло ДТП с участием 35-летнего водителя легкового автомобиля Hyundai, ехавшего в 6:50 по трассе "Самара-Волгоград" со стороны Новокуйбышевска в направлении Чапаевска. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на 35-м километре трассы он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП погиб 48-летний пассажир автомобиля Daewoo Nexia, пострадал водитель и еще два пассажира этой же машины в возрасте 29 и 26 лет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД.

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