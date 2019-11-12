В Исаклинском районе камеры на дорогах ставили "на глаз"

Прокуратура Исаклинского района при проверке обнаружила, передвижные камеры фото- и видеофиксации, установленные с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Камеры устанавливает и эксплуатирует ООО "АВТОПАТРУЛЬ 63".

По данным надзорного ведомства, зоны контроля сформированы не там, где происходит большинство аварий, а в местах, где наблюдаются лишь незначительные нарушения скоростного режима. Это свидетельствует о том, такие меры не повышают безопасности дорожного движения.

Кроме того, камеры размещены с нарушениями. ООО "АВТОПАТРУЛЬ 63" ставит комплексы фактически "на глаз", без специальных измерительных приборов и не соблюдает необходимое минимальное расстояние (3 м) до края проезжей части. Это не только не позволяет корректно контролировать скорость, но и создает угрозу безопасности движения.

Прокуратур внесла в адрес руководителей ОГИБДД О МВД России по Исаклинскому району и ООО "АВТОПАТРУЛЬ 63" представления.