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Общество

Синоптики обещают вторую декаду ноября на четыре градуса теплее нормы

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По сведениям Гидрометцентра России, во второй декаде ноября средняя температура воздуха ожидается выше нормы на четыре градуса, сообщает "Приволжское УГМС".

В ближайшие сутки формировать погоду в Самарской области будет очередной атмосферный фронт атлантического циклона. Местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя, плотные облака будут препятствовать проникновению солнечных лучей, воздушная масса, насыщенная водяным паром, поспособствует образованию туманов. В последующие сутки, с ростом атмосферного давления, осадки прекратятся, облачные поля постепенно будут размываться. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до 5ºС, ночью - от 1 до -4ºС. Такой характер погоды продержится до конца рабочей недели. 

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