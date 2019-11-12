Синоптики обещают вторую декаду ноября на четыре градуса теплее нормы

По сведениям Гидрометцентра России, во второй декаде ноября средняя температура воздуха ожидается выше нормы на четыре градуса, сообщает "Приволжское УГМС".

В ближайшие сутки формировать погоду в Самарской области будет очередной атмосферный фронт атлантического циклона. Местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя, плотные облака будут препятствовать проникновению солнечных лучей, воздушная масса, насыщенная водяным паром, поспособствует образованию туманов. В последующие сутки, с ростом атмосферного давления, осадки прекратятся, облачные поля постепенно будут размываться. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до 5ºС, ночью - от 1 до -4ºС. Такой характер погоды продержится до конца рабочей недели.