"Открытие Факторинг" впервые вошел в топ-5 по доходам

"Открытие Факторинг", стопроцентная "дочка" банка "Открытие", впервые вошла в топ- 5 факторинговых компаний России по доходам. Это следует из данных исследования Ассоциации факторинговых компаний.
Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование российского рынка факторинга. По результатам исследования, за 9 месяцев 2019 года совокупный измеряемый портфель российского рынка факторинга составил 472 млрд рублей. Средняя оборачиваемость по портфелю, согласно данным 56 организаций, предоставляющих услуги факторинга в России, составила 66 дней при минимуме 44 дня и максимуме 103 дня.
Российские факторы в январе–сентябре 2019 года профинансировали товарооборот на сумму свыше 1 627 млрд рублей. На факторинг передано свыше 7 млн поставок.
Совокупный доход факторов в январе–сентябре 2019 года составил 31,7 млрд рублей, что на 25% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.