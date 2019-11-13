"Открытие Факторинг" впервые вошел в топ-5 по доходам

"Открытие Факторинг", стопроцентная "дочка" банка "Открытие", впервые вошла в топ- 5 факторинговых компаний России по доходам. Это следует из данных исследования Ассоциации факторинговых компаний.

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование российского рынка факторинга. По результатам исследования, за 9 месяцев 2019 года совокупный измеряемый портфель российского рынка факторинга составил 472 млрд рублей. Средняя оборачиваемость по портфелю, согласно данным 56 организаций, предоставляющих услуги факторинга в России, составила 66 дней при минимуме 44 дня и максимуме 103 дня.

Российские факторы в январе–сентябре 2019 года профинансировали товарооборот на сумму свыше 1 627 млрд рублей. На факторинг передано свыше 7 млн поставок.

Совокупный доход факторов в январе–сентябре 2019 года составил 31,7 млрд рублей, что на 25% больше, чем в аналогичный период прошлого года.