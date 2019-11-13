ПСБ снизил ставки рефинансирования ипотеки и "Семейной ипотеки". Теперь ставка по программе рефинансирования ипотечных кредитов других банков — 8,85% годовых. Программа действует для рефинансирования кредитов на первичном и вторичном рынке. Максимальная сумма кредита ПСБ — не более остатка задолженности по кредиту стороннего банка.

Также ПСБ снизил ставку по программе "Семейная ипотека" как на новые кредиты, так и на рефинансирование до 4,5% годовых. Условие действует для всех регионов присутствия ПСБ.

Льготная ипотечная программа с государственной поддержкой предназначена для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй и/или последующий ребенок. Ставка фиксирована на весь срок кредитования, первоначальный взнос при приобретении квартиры — 20% от стоимости недвижимости.