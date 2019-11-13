16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Олимпийские чемпионы по боксу проведут проведут мастер-классы для детей В Самаре начался монтаж новогодней иллюминации В Самарской области хотят перестать утеплять фасады за счет средств Фонда капремонта В Тольятти передвижной цирк обязали перенести шатер из-под ЛЭП Прокуратура оспаривает штраф многодетному отцу из Новотулки, дети которого не хотят посещать школу

Общество

Олимпийские чемпионы по боксу проведут проведут мастер-классы для детей

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 9
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 14 ноября, в рамках чемпионата России по боксу, который проходит в Самаре, олимпийские чемпионы проведут мастер-классы для юных спортсменов и жителей города, сообщает пресс-служба областного правительства.

Именитые боксеры (двукратные Олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, Олимпийские чемпионы Егор Мехонцев, Евгений Тищенко, Рахим Чахкиев, Гайдарбек Гайдарбеков) посетят центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей на 18 км Московского шоссе.

Для ребят проведут мастер-класс, вручат подарки, организуют автограф- и фотосессию. Начало — в 13:30.
С 16:00 до 17:30 мастер-класс пройдет в на 4-м этаже ТРК "Аврора Молл", с 19:00 до 20:30 — в клубе единоборств "Русичи" в ТРК "Амбар".

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре открылся it-форум #404fest

В Самаре открылся it-форум #404fest

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1