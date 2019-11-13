Олимпийские чемпионы по боксу проведут проведут мастер-классы для детей

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В четверг, 14 ноября, в рамках чемпионата России по боксу, который проходит в Самаре, олимпийские чемпионы проведут мастер-классы для юных спортсменов и жителей города, сообщает пресс-служба областного правительства.