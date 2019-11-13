Олимпийские чемпионы по боксу проведут проведут мастер-классы для детей

В четверг, 14 ноября, в рамках чемпионата России по боксу, который проходит в Самаре, олимпийские чемпионы проведут мастер-классы для юных спортсменов и жителей города, сообщает пресс-служба областного правительства.
Именитые боксеры (двукратные Олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, Олимпийские чемпионы Егор Мехонцев, Евгений Тищенко, Рахим Чахкиев, Гайдарбек Гайдарбеков) посетят центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей на 18 км Московского шоссе.
Для ребят проведут мастер-класс, вручат подарки, организуют автограф- и фотосессию. Начало — в 13:30.
С 16:00 до 17:30 мастер-класс пройдет в на 4-м этаже ТРК "Аврора Молл", с 19:00 до 20:30 — в клубе единоборств "Русичи" в ТРК "Амбар".