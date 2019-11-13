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Облправительство Власть и политика

Дети-сироты старше 23 лет смогут получить жилье

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 13 ноября, на заседании областного правительства были рассмотрены поправки в региональный закон "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области".

Как сообщает пресс-служба областного правительства, законопроект уточняет круг лиц, которые имеют право на получение жилья — теперь к ним относятся получатели старше 23 лет. Также вводится норма включения или исключения из списка в случае переезда в другой субъект Российской Федерации.

"Ранее эта категория граждан не имела право на обеспечение жильем в специализированном жилищном фонде социального найма. Такие решения принимались только в исключительных ситуациях в судебном порядке. Теперь у этих граждан появляется право, минуя суд, напрямую предоставлять в органы местного самоуправления соответствующий перечень документов. Это будет основанием для включения в список", — отметила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова:

Председатель облправительства Виктор Кудряшов отметил, что предложенный законопроект имеет большое социальное значение, поскольку позволит учесть интересы людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет.

После одобрения областным кабинетом министров законопроект поступит в Самарскую губернскую думу.

Напомним, что в 2019 г. в Самарской области на обеспечение жильем детей-сирот были выделены 919 млн рублей. До конца года жильем будут обеспечены 711 человек.

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