БК "Самара" разгромил "Уфимец" - 82:63

В среду, 13 ноября, в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. "Самара" разгромила местный "Уфимец" - 82:63 (первый матч — 89:59) и вышла в четвертьфинал.

Самарцы вели в счете на протяжении всего матча. Уже во второй четверти их преимущество достигло 14 очков. И хотя перед заключительным периодом "Уфимец" сократил отставание до 4 очков, инициативу наша команда не упустила.

82:63 — "Самара" не оставила "Уфимцу" ни единого шанса. Самыми результативными в составе самарцев стали Максим Дыбовский (11 очков), Александр Лавников, Антон Глазунов и Игорь Смыгин (по 10 очков).