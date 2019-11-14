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Баскетбол Спорт

БК "Самара" разгромил "Уфимец" - 82:63

УФА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 13 ноября, в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. "Самара" разгромила местный "Уфимец" - 82:63 (первый матч — 89:59) и вышла в четвертьфинал.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Самарцы вели в счете на протяжении всего матча. Уже во второй четверти их преимущество достигло 14 очков. И хотя перед заключительным периодом "Уфимец" сократил отставание до 4 очков, инициативу наша команда не упустила.

82:63 — "Самара" не оставила "Уфимцу" ни единого шанса. Самыми результативными в составе самарцев стали Максим Дыбовский (11 очков), Александр Лавников, Антон Глазунов и Игорь Смыгин (по 10 очков).

 

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