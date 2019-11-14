АвтоВАЗ начал продавать Lada Granta в Египте

Во вторник, 12 ноября, в Каире состоялся старт продаж автомобилей нового семейства Lada Granta, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Партнером тольяттинского автогиганта на рынке Египта выступила компания Al Amal Сo.

Lada Granta производится на заводе Al Amal. В организации и наладке производства активно участвовали специалисты АвтоВАЗа.

"Партнерские отношения АвтоВАЗа и Al Amal Co. имеют прочную историческую основу. В ходе совместной работы Al Amal уже выпустила на египетский рынок различные модели Lada, и сейчас новое семейство Granta направлено на максимальное удовлетворение запросов египетских потребителей. С выходом модели мы рассчитываем укрепить позиций Lada в Египте", — отметил управляющий директор Lada Export Макс Миссана на торжественной церемонии запуска новой модели.

Автомобили доступны в официальной дилерской сети египетского партнера по цене от 158 тыс. египетский фунтов и с гарантией два года или 50 тыс. километров.