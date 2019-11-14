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Общество

Ветеранами труда в Самарской области не смогут стать граждане с судимостью

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В областной закон о ветеранах труда внесены изменения, согласно которым появились новые требования для получения этого звания.

Так, теперь кроме трудового стажа на территории региона не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин, обязательным условием для присвоения звания "Ветеран труда" также является наличие одной из наград Самарской области.

Среди них — Губернская премия, почетный знак Трудовой славы, звание "народный" и "заслуженный", почетная грамота Самарской губернской думы или ее почетный знак "За служение закону", почетный знак губернатора "За вклад в укрепление дружбы народов", знаки "За развитие профсоюзного движения в Самарской области", "За заслуги в развитии ветеранского движения", диплом или благодарность Самарской губернской думы, почетная грамота или благодарность губернатора.

Кроме того, обязательным условием для присвоения звания "Ветеран труда" будет и отсутствие непогашенной судимости или увольнения за нарушение законодательства.

При этом за теми гражданами, которым присвоено звание "Ветеран труда Самарской области" до вступления поправок в силу, сохранится право на предоставление мер соцподдержки в размере и на условиях, действовавших ранее.

Закон вступит в силу по истечении десяти дней с момента его опубликования.

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