На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" введен в эксплуатацию резервуар вертикальный стальной с понтоном емкостью 10 тыс. куб. м. (РВСП) №7.

Ввод в эксплуатацию нового резервуара обеспечит надежность и безопасность хранения и транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Приволга".

Новый резервуар построен на месте демонтированного и подключен к существующим технологическим трубопроводам ЛПДС "Кротовка". В рамках строительства резервуара смонтированы две технологические задвижки, построено здание электроприводных задвижек. Кроме того, построен участок кабельной эстакады протяженностью 50 м., смонтированы дренажные колодцы, колодцы систем канализации и пожаротушения в каре резервуара.

Резервуар оснащен полным комплектом оборудования, обеспечивающим его бесперебойную и безаварийную работу: устройством для размыва донных отложений, системой автоматизации и телемеханики, а также системой пожаротушения и водяного охлаждения резервуара. Защиту резервуара и технологического оборудования от коррозии обеспечивают станция катодной защиты и анодные заземлители.

Строительство резервуара выполнено в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" на 2018–2019 годы.