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АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию нефтяной резервуар на ЛПДС "Кротовка" в Самарской области

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" введен в эксплуатацию резервуар вертикальный стальной с понтоном емкостью 10 тыс. куб. м. (РВСП) №7.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Ввод в эксплуатацию нового резервуара обеспечит надежность и безопасность хранения и транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Приволга".

Новый резервуар построен на месте демонтированного и подключен к существующим технологическим трубопроводам ЛПДС "Кротовка". В рамках строительства резервуара смонтированы две технологические задвижки, построено здание электроприводных задвижек. Кроме того, построен участок кабельной эстакады протяженностью 50 м., смонтированы дренажные колодцы, колодцы систем канализации и пожаротушения в каре резервуара.

Резервуар оснащен полным комплектом оборудования, обеспечивающим его бесперебойную и безаварийную работу: устройством для размыва донных отложений, системой автоматизации и телемеханики, а также системой пожаротушения и водяного охлаждения резервуара. Защиту резервуара и технологического оборудования от коррозии обеспечивают станция катодной защиты и анодные заземлители.

Строительство резервуара выполнено в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" на 2018–2019 годы.

ЛПДС "Кротовка" — крупнейший объект Бугурусланского РНУ АО "Транснефть - Приволга". В настоящее время на станции продолжается техническое перевооружение еще двух резервуаров объемом 10 тыс. куб. м. Их ввод в эксплуатацию планируется на осень 2020 года.

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