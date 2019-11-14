В Самаре пройдет IV Межнациональный фестиваль искусств "Во славу земли Самарской — 2019"

В субботу, 16 ноября, в 12:00 в самарском ДК "Заря" пройдет IV Межнациональный фестиваль искусств "Во славу земли Самарской — 2019", сообщает пресс-служба мэрии города. Мероприятие проводится местной общественной организацией "Национально-культурная автономия чувашей г. Самара" при поддержке администрации Самары, ГКУ СО "Дом Дружбы народов" и региональной общественной организации "Национально-культурная автономия чувашей Самарской области".

В фестивальном концерте примут участие национальные творческие коллективы национальных центров: русского, казахского, чувашского, мордовского, татарского и башкирского. Выступят творческие семьи и индивидуальные исполнители, а также коллективы школ искусств, общеобразовательных школ и колледжей города.

Также в фойе ДК "Заря" будет работать выставка народного прикладного творчества.

В программе фестиваля:

11:00 — 12:00 — регистрация участников, размещение выставок;

12:00 — 12:15 — торжественное открытие фестиваля, приветствие почетных гостей и организаторов;

12:15 — 14:15 — концертная программа;

14:15 — награждение участников фестиваля.

Посмотреть выставку и концерт смогут все желающие — вход свободный.

Необходимо отметить, что в Самаре сформировался уникальный характер этнокультурного соседства различных народов. Работа по углублению, развитию и популяризации знаний о традициях и обычаях народов вносит весомый вклад в культурную жизнь многонациональной Самары. Горожане по праву гордятся своим самобытным наследием и успехами, бережно передавая из поколения в поколение лучшие традиции и накопленный опыт. Фестиваль "Во славу земли Самарской" способствует укреплению традиций дружбы и духовной близости, объединяющих народы нашего города.