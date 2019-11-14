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Культура

В Самаре пройдет IV Межнациональный фестиваль искусств "Во славу земли Самарской — 2019"

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 16 ноября, в 12:00 в самарском ДК "Заря" пройдет IV Межнациональный фестиваль искусств "Во славу земли Самарской — 2019", сообщает пресс-служба мэрии города. Мероприятие проводится местной общественной организацией "Национально-культурная автономия чувашей г. Самара" при поддержке администрации Самары, ГКУ СО "Дом Дружбы народов" и региональной общественной организации "Национально-культурная автономия чувашей Самарской области".

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В фестивальном концерте примут участие национальные творческие коллективы национальных центров: русского, казахского, чувашского, мордовского, татарского и башкирского. Выступят творческие семьи и индивидуальные исполнители, а также коллективы школ искусств, общеобразовательных школ и колледжей города.

Также в фойе ДК "Заря" будет работать выставка народного прикладного  творчества. 

В программе фестиваля:

  • 11:00 — 12:00 — регистрация участников, размещение выставок;
  • 12:00 — 12:15  —   торжественное открытие фестиваля, приветствие почетных гостей и организаторов;
  • 12:15 — 14:15 — концертная программа;
  • 14:15 — награждение участников фестиваля.

Посмотреть выставку и концерт смогут все желающие — вход свободный.

Необходимо отметить, что в Самаре сформировался уникальный характер этнокультурного соседства различных народов. Работа по углублению, развитию и популяризации знаний о традициях и обычаях народов вносит весомый вклад в культурную жизнь многонациональной Самары. Горожане по праву гордятся своим самобытным наследием и успехами, бережно передавая из поколения в поколение лучшие традиции и накопленный опыт. Фестиваль "Во славу земли Самарской" способствует укреплению традиций дружбы и духовной близости, объединяющих народы нашего города.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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