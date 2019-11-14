В VIII международном культурном форуме примет участие самарская делегация

В четверг, 14 ноября, в Санкт-Петербурге открылся VIII международный культурный форум, ежегодно собирающий тысячи экспертов в области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. Делегацию Самарской области на форуме возглавил губернатор Дмитрий Азаров.

Открывая форум, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец заявила, что число его участников превысило в этом году 35 тыс. человек, в гости приехали специалисты из 96 стран мира. На площадках культурного форума пройдут более 350 событий, дискуссии - по 14 основным направлениям

"Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что культурный форум стал важнейшей площадкой, где люди могут общаться, дискутировать, заключать договоры. - подчеркнула Ольга Голодец. - У форума будут разные зрители и слушатели. Но прежде всего это площадка для профессионалов высочайшего уровня. Они договариваются здесь о будущих контактах, говорят о будущих выставках и постановках, встречаются с меценатами. Здесь стартуют проекты высочайшего уровня".

Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что растет не только количество участников форума - развивается и его содержательная часть: "Масштаб форума отражает огромные преобразования, которые происходят в культуре России в последние годы. Впервые культура попала в перечень национальных проектов. В стране ежегодно открываются десятки и сотни новых учреждений культуры: это и сельские дома культуры, и кинотеатры в малых городах, и реконструкции филармоний, театров, концертных залов, музеев, возрождения памятников архитектуры. Но главное, что все эти изменения происходят не на бумаге, а реально делают жизнь наших людей лучше".

Самарская делегация в рамках форума планирует провести ряд встреч, подписать важные соглашения в сфере культуры. Также в дни форума губернатор Дмитрий Азаров проведет шестое заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Культура".

На заседании планируется подвести итоги деятельности рабочей группы в текущем году. Большое внимание будет уделено вопросам формирования культуры общественной среды как необходимого элемента комфортного проживания. Своим опытом поделятся представители регионов РФ. Также состоится обсуждение участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации национального проекта "Культура" и вопросов формирования единого информационного пространства в сфере культуры.