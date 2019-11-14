Дмитрий Азаров предложил Юрию Башмету провести "Фестиваль фестивалей" на территории региона

В четверг, 14 ноября, в Государственном Эрмитаже состоялось одно из крупнейших событий страны - официальная церемония открытия VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Его основная тема в этом году - "Культурные коды в условиях глобализации". После торжественного открытия началась активная работа участников форума в круглых столах, панельных дискуссиях и секциях.

Одна из них - "Духовные крепости России", организованная при поддержке Российского военно-исторического общества. В обсуждении приняли участие министр культуры России Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), а также губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, возглавляющий самарскую делегацию.

Он рассказал участникам секции о программе развития монастырского комплекса в селах Ташла и Мусорка Ставропольского района области и создании на его базе духовно-просветительского и туристического центра. Проект получил благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время его недавнего визита в регион.

Дмитрий Азаров также отметил, что активными темпами продолжается восстановление женского Иверского монастыря и Покровского Собора в Самаре, а также храмов в других городах и районах области.

Особое внимание участников дискуссии губернатор заострил на вопросах образования и духовного воспитания самых юных граждан страны. В этом году по инициативе губернатора в четвертых, а также в шестых и седьмых классах был введен обязательный предмет по истории Самарского края.

В рамках секции "Фестиваль фестивалей" под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета участники международного форума обсудили социальную значимость искусства. Основная тема разговора - передовой опыт организации культурных событий в регионах и того, как эти события преображают города и села.

Губернатор области выступил на пленарном заседании и как глава одного из крупнейших регионов страны, и как руководитель профильной рабочей группы Госсовета. По мнению Дмитрия Азарова, проведение большого количества фестивалей, которые создают и меняют социокультурное пространство, - это возможность приобщения к искусству широких слоев населения.

Одним из самых успешных примеров интеграции культурных событий в жизнь города является работа музыкальной детской академии стран СНГ и Балтии под патронатом Юрия Башмета. Каждый год проект объединяет десятки талантливых молодых музыкантов из 12 стран СНГ и Балтии.

Участники дискуссии отметили, что постоянная работа Академии буквально преображает жизнь всего Новокуйбышевска, выводя его в число ведущих культурных центров региона и заметных точек на карте страны.

"Я очень рад тому, что все больше фестивалей выходит на улицы наших городов, - сказал Дмитрий Азаров. - Нам сегодня нужно наполнять общественные пространства, "прошивать" их культурным кодом". При этом без нравственного стержня, без духовного воспитания, без классических искусств, культуры, традиций (того, что должно составлять основу фестивалей) невозможно стремиться к чему-то большему, - отметил губернатор.

Губернатор предложил маэстро провести "Фестиваль фестивалей" на территории Самарской области. Юрий Башмет такую идею поддержал.

В целом, участие Самарской области во главе с губернатором в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме позволяет не только позиционировать культурную составляющую региона на федеральном уровне, но и заручиться новыми деловыми контактами, привлечь в регион опыт специалистов со всего мира.

Уже завтра будут подписаны соглашения о сотрудничестве региона и ведущих музеев России. Одним из центральных событий второго дня проведения форума станет заседание рабочей группы Государственного совета по направлению "Культура", которую по поручению президента возглавляет Дмитрий Азаров.