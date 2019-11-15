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Происшествия

Тольяттинец может получить срок за нетрезвое вождение

ТОЛЬЯТТИ. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При патрулировании Тольятти сотрудники Госавтоинспекции за нарушение ПДД на ул. Мира остановили автомобиль Lada Priora, за рулем которого находился 22-летний мужчина. В ходе сбора административного материала стражи правопорядка выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения.

Мужчине было вынесено постановление о назначении медицинского освидетельствования, но он от прохождения процедуры отказался.

В ходе установления личности водителя выяснилось, что тольяттинец ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Госавтоинспекторы передали информацию о задержании гражданина в дежурную часть, и на место была направлена следственно-оперативная группа. Дознаватель провел осмотр места происшествия, зафиксировал обстановку и собрал материал проверки.

Для дальнейшего разбирательства нарушитель доставлен в территориальный отдел полиции. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

В настоящее время дознавателями Управления МВД России по городу Тольятти в отношении водителя по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", возбуждено уголовное дело. Теперь нарушителю может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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