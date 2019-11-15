В Самаре капитально отремонтируют трамвайные пути на Хлебную площадь

ТТУ Самары объявило конкурс на разработку документации для капитального ремонта трамвайных путей по ул. Фрунзе от ул. Комсомольской до ул. Крупской и по ул. Крупской от ул. Фрунзе до ул. Степана Разина. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.
Начать проектирование подрядчик должен будет уже в декабре текущего года, а закончить работу не позднее марта 2020 года. От исполнителя требуется предусмотреть вскрытие асфальта, замену путей и дренажа, опор контактной сети, стрелочных переводов, установку дополнительных светофоров с подключением к АСУДД мостового перехода Фрунзенский. Рассмотреть возможность устройства "венских" платформ на остановочных пунктах.
Начальная (максимальная) цена договора составляет 4,4 млн рублей. Итоги конкурса подведут 4 декабря.