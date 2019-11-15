В Самаре капитально отремонтируют трамвайные пути на Хлебную площадь

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ТТУ Самары объявило конкурс на разработку документации для капитального ремонта трамвайных путей по ул. Фрунзе от ул. Комсомольской до ул. Крупской и по ул. Крупской от ул. Фрунзе до ул. Степана Разина. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.