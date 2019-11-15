Автобусы №№ 75 и 8 временно пойдут по другим маршрутам

В пятницу, 15 ноября, с 10:00 в связи с проведением аварийных работ на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 900 мм на ул. Мориса Тореза, 108 временно изменилась схема движения автобусов №№ 75 и 8, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

На время ремонтных работ они проследуют следующим образом:

в направлении "из города" - по ул. Авроры до ул. Гагарина, затем - по ул. Карбышева и далее - по своим обычным маршрутам;

в направлении "в город" - по ул. Карбышева, Гагарина, Авроры и далее - по обычным маршрутам.

Для производства восстановительных работ, которые выполняются силами ООО "СКС", временно закрыто движение по ул. Мориса Тореза на участке от ул. Карбышева до ул. Энтузиастов.

По информации городского департамента транспорта, скорректированная схема движения будет действовать до окончания работ - ориентировочно, они продлятся около двух суток.