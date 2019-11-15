16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С 1 января в Самарской области будут вручать "подарок новорожденному" Автобусы №№ 75 и 8 временно пойдут по другим маршрутам "Развитие Управленческого приостановлено": в поселке Самары ждут новый водовод До 36 тыс. рублей: двум сотням самарских педагогов присуждены премии губернатора С 16 ноября грузовой паром до Рождествено будет ходить по новому расписанию

Общество

Автобусы №№ 75 и 8 временно пойдут по другим маршрутам

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 15 ноября, с 10:00 в связи с проведением аварийных работ на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 900 мм на ул. Мориса Тореза, 108 временно изменилась схема движения автобусов №№ 75 и 8, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

На время ремонтных работ они проследуют следующим образом:

  • в направлении "из города" - по ул. Авроры до ул. Гагарина, затем - по ул. Карбышева и далее - по своим обычным маршрутам;
  • в направлении "в город" - по ул. Карбышева, Гагарина, Авроры и далее - по обычным маршрутам.

Для производства восстановительных работ, которые выполняются силами ООО "СКС", временно закрыто движение по ул. Мориса Тореза на участке от ул. Карбышева до ул. Энтузиастов.

По информации городского департамента транспорта, скорректированная схема движения будет действовать до окончания работ - ориентировочно, они продлятся около двух суток.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре открылся it-форум #404fest

В Самаре открылся it-форум #404fest

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1