РКЦ "Прогресс" начал работы по унификации "Союза-2"

Ракетно-космический центр "Прогресс" приступил к работе по унификации ракет "Союз-2" для пусков с космодромов Байконур и Восточный, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия.

"Работы по унификации РН "Союз-2" в РКЦ "Прогресс" начаты", — сказал собеседник агентства.

Ранее заместитель генконструктора этого предприятия Сергей Волков сообщал, что ракету "Союз-2", собранную под пуск с Байконура, нельзя будет запустить с Восточного, и наоборот. По его словам, чтобы достичь универсальности, нужно будет модернизировать не только ракету, но и наземное оборудование на космодромах.