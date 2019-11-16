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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

РКЦ "Прогресс" начал работы по унификации "Союза-2"

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Ракетно-космический центр "Прогресс" приступил к работе по унификации ракет "Союз-2" для пусков с космодромов Байконур и Восточный, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия.

"Работы по унификации РН "Союз-2" в РКЦ "Прогресс" начаты", — сказал собеседник агентства.

Ранее заместитель генконструктора этого предприятия Сергей Волков сообщал, что ракету "Союз-2", собранную под пуск с Байконура, нельзя будет запустить с Восточного, и наоборот. По его словам, чтобы достичь универсальности, нужно будет модернизировать не только ракету, но и наземное оборудование на космодромах.

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