16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарском театре оперы и балета выступит восходящая звезда европейской оперы Евгения Муравьева На сцене САТОБа представили лауреатов Золотой книги в сфере искусства В Самарской филармонии выступит балалаечный "Хендрикс" В Самаре пройдет фестиваль французских VR-фильмов В "Дилижансе" выходит вторая часть многосерийного спектакля

Культура

На сцене САТОБа представили лауреатов Золотой книги в сфере искусства

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 14
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

12 ноября в Самарском академическом театре оперы и балета на Малой сцене состоялась презентация лауреатов Золотой книги "Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусства" 2019 г., сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Фото: министерство культуры Самарской области

Золотая книга существует в трех томах, в двух экземплярах каждый. Тома хранятся в областном минкульте и ГБУК "Агентство социокультурных технологий". Книга пополняется новыми именами ежегодно.

Среди награждаемых — восемь лауреатов Золотой книги и обладатели звания "Лучший учащийся детских школ искусств Самарской области 2019 г.", а также шесть победителей межрегионального конкурса профессионального мастерства "Волжский проспект".

Благодарственными письмами награждены директора образовательных учреждений и преподаватели, воспитавшие лауреатов.

В рамках программы были представлены выставочные творческие работы обладателей звания "Лучший учащийся детских школ искусств Самарской области". Данные работы транслировались на сцене в видео-презентации персональных страниц лауреатов Золотой книги.

"Сегодня представлены имена по всем видам искусств. Самарская земля богата талантами. Путь молодых дарований — покорять все ступени своего развития, от школы, через училища и институты к профессиональным учреждениям. Особую благодарность хочется выразить преподавателям, концертмейстерам, родителям за вклад в развитие одаренных детей. А нашим большим труженикам — учащимся школ искусств — позвольте пожелать дальнейших успехов в музыкальной карьере, изобразительном, театральном и хореографическом искусстве!" — сказал профессор Самарского государственного института культуры, заслуженный работник культуры РФ Виталий Максимов.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Поволжские сезоны без Александра Васильева

Поволжские сезоны без Александра Васильева

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1