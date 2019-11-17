На сцене САТОБа представили лауреатов Золотой книги в сфере искусства

12 ноября в Самарском академическом театре оперы и балета на Малой сцене состоялась презентация лауреатов Золотой книги "Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусства" 2019 г., сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Золотая книга существует в трех томах, в двух экземплярах каждый. Тома хранятся в областном минкульте и ГБУК "Агентство социокультурных технологий". Книга пополняется новыми именами ежегодно.

Среди награждаемых — восемь лауреатов Золотой книги и обладатели звания "Лучший учащийся детских школ искусств Самарской области 2019 г.", а также шесть победителей межрегионального конкурса профессионального мастерства "Волжский проспект".

Благодарственными письмами награждены директора образовательных учреждений и преподаватели, воспитавшие лауреатов.

В рамках программы были представлены выставочные творческие работы обладателей звания "Лучший учащийся детских школ искусств Самарской области". Данные работы транслировались на сцене в видео-презентации персональных страниц лауреатов Золотой книги.

"Сегодня представлены имена по всем видам искусств. Самарская земля богата талантами. Путь молодых дарований — покорять все ступени своего развития, от школы, через училища и институты к профессиональным учреждениям. Особую благодарность хочется выразить преподавателям, концертмейстерам, родителям за вклад в развитие одаренных детей. А нашим большим труженикам — учащимся школ искусств — позвольте пожелать дальнейших успехов в музыкальной карьере, изобразительном, театральном и хореографическом искусстве!" — сказал профессор Самарского государственного института культуры, заслуженный работник культуры РФ Виталий Максимов.