В Самарском театре оперы и балета выступит восходящая звезда европейской оперы Евгения Муравьева

24 ноября в 18:30 на сцену Самарского академического театра оперы и балета в спектакле "Флория Тоска" выйдет приглашенная солистка Евгения Муравьева, сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Евгения Муравьева — выпускница Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, приглашенная солистка Большого и Мариинского театров. В 2017 г. она триумфально дебютировала на Зальцбургском оперном фестивале в заглавной партии в опере "Леди Макбет Мценского уезда" (режиссер Андреас Кригенбург, дирижер Марис Янсонс). В 2018 г. другой спектакль Зальцбургского фестиваля — "Пиковая дама" (режиссер Ханс Нойенфельс, дирижер Марис Янсонс), где Евгения Муравьева исполняла партию Лизы, транслировался в прямом эфире по всему миру.

Партию Тоски Евгения Муравьева исполняет со времен одного из первых своих профессиональных ангажементов в театре "Санктъ-Петербургъ Опера". После выступления в Самаре она споет эту партию в одном из главных центров европейской академической музыки — Венской опере, где ее партнерами будут тенор Джозеф Каллея и баритон Брин Тервель, а музыкальным руководителем — Марко Армильято. На эту партию не принято назначать таких молодых певиц, но вокальные и драматические способности Евгении Муравьевой позволяют ей встать в один ряд с самыми опытными и звездными коллегами. Ее приглашают в театры Милана (Ла Скала), Неаполя, Палермо, Лиона, Тулузы, Токио и многие другие.

В спектакле Самарского театра Евгении Муравьевой предстоит выйти на сцену вместе с солистом Большого театра Республики Беларусь Станиславом Трифоновым (роль барона Скарпиа) и солистом самарского театра Дмитрием Крыжским (Марио Каварадосси). За пультом — художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.