К середине следующей недели в регионе резко похолодает

К середине следующей недели в Самарской области ожидается понижение температуры воздуха, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

В понедельник, 18 ноября, будет облачно, местами небольшие осадки, туман. Ночью температура воздуха -0…-5, днем — 0…+5 градусов.

Во вторник, 19 ноября, местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью -3…+2, днем — 0…+5. Ветер северо-западный 8-13 м/с.

Но уже в ночь на среду, 20 ноября, синоптики прогнозируют -10…-15 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Днем потеплеет незначительно. Столбик термометра покажет -6… -11 градусов. Осадков не ожидается.