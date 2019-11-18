В Самарской области из продажи изъято 800 кг рыбы и морепродуктов

По причине отсутствия документов и маркировки, с реализации снято 32 партии пищевой продукции из водных биоресурсов в объеме 800 кг, сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

За 9 месяцев 2019 г. специалистами Управления проверено 284 объекта по производству и реализации рыбы и морепродуктов. В ходе проверок на 24 объектах выявлены нарушения в части несвоевременной мойки и дезинфекции оборудования, отсутствия сопроводительных документов на рыбу, неполной информации на маркировке. не соответствия продукции техническому регламенту.

ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области", в рамках надзорных мероприятий и производственного контроля, было отобрано и исследовано 343 пробы рыбы и рыбной продукции на санитарно-химические и физико-химические показатели.

Все исследованные пробы, как и за аналогичный период 2018 г., отвечали гигиеническим нормативам по содержанию в них пестицидов, антибиотиков, полихлорированных бефинилов, бензапирена, нитрозаминов, гистамина и солей тяжелых металлов. Проведены исследования 179 проб продукции из водных биоресурсов российского производства на содержание фосфатов и глазури. Согласно результатам лабораторных исследований, одна проба рыбы (треска, производитель АО "НОРЕБО ХОЛДИНГ", Мурманская область) не соответствовала гигиеническим нормам — завышено содержание фосфатов.

На паразитологические и микробиологические показатели исследовано 714 проб, из них 1 проба (0,4%) не отвечала гигиеническим нормам по паразитологическим и 34 пробы (7,5%) по микробиологическим показателям (2018 год-2,9%).

За выявленные нарушения составлено 24 протокола об административных правонарушениях по статьям 14.43 ч.1, 15.12 ч.2 КоАП РФ, по которым вынесено 21 постановление об административных наказаниях в виде штрафов на общую сумму 492 тыс. руб., три постановления об административных наказаниях в виде предупреждения. По всем фактам выявленных правонарушений должностным лицам выданы предписания об их устранении и предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан.