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ТРК "Амбар" построили на месте планируемой станции метро

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Компании "Волга-Ритейл" и "Юг-Строй", подконтрольные структурам Виктора Суркова, попросили скорректировать генплан Самары. ТРК "Амбар" построили ровно на месте планировавшейся когда-то станции третьей линии метрополитена, пишет "Самарское обозрение".

Три линии самарского метро придумали еще в советское время. Первая из них — от Юнгородка в центр города — строилась и вводилась в строй поэтапно с 1980-х годов. Вторая должна соединить железнодорожный вокзал станции Самара, центральный автовокзал, пройти под проспектом Карла Маркса, выйти на Московское шоссе и протянуться вдоль него до проспекта Кирова. А третья линия метро, по замыслам создателей, свяжет Самарское заречье с городом.

До реального воплощения строительства третьей линии метрополитена Самаре далеко. Ее трассировка даже не утверждена. А вот в генплане города перспективные станции зафиксировали, и одна из них находится как раз на месте "Амбара".

Судя по всему, это стало для ТРК проблемой. В октябре 2019 г. ООО "Волга-Ритейл" и ООО "Юг-Строй" (владеет площадкой за "Амбаром") подали заявки на внесение изменений в генплан Самары. Они просят изменить трассировки метрополитена в соответствии с документацией по планировке территорий муниципального района Волжский и Куйбышевского района Самары (распоряжение правительства Самарской области от 21.04.2017 № 320-р).

Как пояснил изданию руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов, компании действительно хотят перенести планируемую станцию метро на свободную территорию. "При подготовке проекта о внесении изменений в генплан поступило предложение от этих организаций с приложением соответствующих обоснований. По действующему генплану станция метрополитена у нас нарисована в схеме как раз под торговым центром "Амбар", что технически не может быть исполнено без сноса "Амбара". Так как у нас никаких решений по строительству метрополитена там нет, в том числе и проекта планировки, компании обосновали, что можно метрополитен сместить на свободную территорию, чтобы генплан не был неким воздушным замком", — говорит Шанов.

В министерстве строительства региона констатировали: "Положение о размещении объектов капитального строительства регионального и местного значения в муниципальном районе Волжский Самарской области и городе Самаре, утвержденное постановлением № 320, не содержит мероприятий по строительству ветки метро в районе торгового центра "Амбар".

В Самарском метрополитене сообщили, что ничего не знают о планах строительства подземки, и переслали запрос редакции в ООО "ВТС-Проект".

Главный архитектор "ВТС-Проекта" Дмитрий Орлов тоже говорит, что в том районе сейчас строительство метрополитена не планируется, но уточняет, что речь может пойти о канатной дороге: "На том месте нет в проекте подземного метрополитена, там есть воздушный". Однако в проекте канатной дороги, который презентовали в 2013 году, она проходит за "Амбаром", а станция метро находится ближе к Южному шоссе, на месте ТРК.

Судя по всему, реальных планов построить метро на месте торгового комплекса у властей пока действительно нет. Однако при желании городской департамент градостроительства может выступить против "Амбара" и даже потребовать его сноса. Эксперты отмечают, что накладки возникли в том числе и из-за того, что застройщик получал документы уже после фактического начала работ.

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