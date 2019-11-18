16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минобороны предъявило РКЦ "Прогресс" иск на 2,1 млрд рублей РКЦ "Прогресс" начал работы по унификации "Союза-2" На "Авиаагрегате" налаживают модульную сборку современных станков Научно-технический совет РКЦ "Прогресс" одобрил эскизный проект сверхтяжелой ракеты С Пелесецка успешно стартовал самарский "Союз-2.1б" с военным спутником

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Минобороны предъявило РКЦ "Прогресс" иск на 2,1 млрд рублей

МОСКВА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 15 ноября, в Арбитражном суде г. Москвы зарегистрирован иск Министерства обороны РФ к РКЦ "Прогресс".

Сумма исковых требований составляет более 2,1 млрд рублей. Суть требований не раскрывается. 

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1