Минобороны предъявило РКЦ "Прогресс" иск на 2,1 млрд рублей

В пятницу, 15 ноября, в Арбитражном суде г. Москвы зарегистрирован иск Министерства обороны РФ к РКЦ "Прогресс".
Сумма исковых требований составляет более 2,1 млрд рублей. Суть требований не раскрывается.
В пятницу, 15 ноября, в Арбитражном суде г. Москвы зарегистрирован иск Министерства обороны РФ к РКЦ "Прогресс".
Сумма исковых требований составляет более 2,1 млрд рублей. Суть требований не раскрывается.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.