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Общество

В Самаре не планируют устраивать фан-зону к ЧЕ-2020 по футболу

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре не планируют организовывать фан-зону для просмотра матчей Чемпионата Европы по футболу 2020 г., как это было во время ЧМ. Это следует из ответа министерства спорта Самарской области на соответствующий вопрос подписчика в Twitter.

"Предложение возможно реализовать только при наличии соответствующего финансирования. В проекте бюджета нашего министерства на 2020 г. оно не предусмотрено", — пояснили в ведомстве.

В то же время, о готовности создать фан-зоны к спортивному событию заявили более 40 городов России.

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