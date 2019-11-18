16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Появились желающие купить "Клинику сердца" за 1,5 млрд рублей В Самаре прошла итоговая сессия медкластера Минобороны предъявило РКЦ "Прогресс" иск на 2,1 млрд рублей ТРК "Амбар" построили на месте планируемой станции метро СИНКО добивается уголовного дела по банкротству "Волжского терминала"

Экономика и бизнес

Появились желающие купить "Клинику сердца" за 1,5 млрд рублей

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) получило от некоего ООО "Медкон" предложение о покупке недостроенного в Самаре медицинского центра "Клиника сердца" за 1,5 млрд рублей. Информация об этом содержится в решении КАД ВАС об отказе в признании "СМТ" банкротом.

Фото: Архив «ВН»

Однозначно идентифицировать, что за ООО "Медкон" вышло с инициативой о покупке "Клиники сердца" к СМТ: по данным ИАС Seldon Basis, в России в настоящее время зарегистрировано 10 действующих юридических лиц с таким названием.

Напомним, ООО "Современные медицинские технологии" занимается продажей фармацевтической продукции и медицинского оборудования. Владельцем и директором компании является Сергей Шатило.
В январе 2014 г. общество заключило с правительством Самарской области инвестиционный меморандум для строительства кардиохирургического центра "Клиники сердца" площадью более 25 тыс. кв. метров.

Строительство было "заморожено" в высокой стадии готовности (по строительной части — 90%) после возбуждения уголовных дел в отношении главы СМТ Сергея Шатило. Ему вменяли коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ), а также незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий и покушение на такую деятельность (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 238.1 УК РФ). Ни одного из вменяемых ему правонарушений Сергей Шатило не признает и называет их "надуманными".

Однако по ст. 178 УК РФ он все же был признан виновным и приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Статью 204 УК РФ суд исключил из обвинения.

Сергея Шатило приговорили к трем с половиной годам колонии Сергея Шатило приговорили к трем с половиной годам колонии
В среду, 31 июля, Самарский районный суд Самары вынес приговор по "делу Шатило". Он стал первым в стране по 178 статье Уголовного кодекса ("Ограничение конкуренции").

По делу о незаконном сбыте незарегистрированных медицинских изделий судебное разбирательство продолжается.

Дело о банкротстве СМТ стартовало в ноябре 2018 года. С такими требованиями в суд почти одновременно обратились больница им. Пирогова и само СМТ. Медучреждение мотивировало свои требования долгом перед ним в 73,1 млн руб., СМТ — задолженностью в 1,07 млрд рублей.
Однако задолженность СМТ перед больницей им. Пирогова была погашена еще в 2018 г., сообщается в решении суда.

Само СМТ от своего заявления о признании себя банкротом отказалось и сообщило о том, что расплатится со своим обязательствам. В подтверждение этого были предоставлены соглашения об увеличении сроков исполнения обязательств, гарантийные письма от кредиторов об отсрочке исполнения, информации о движении средств по счетам (так, например, по состоянии на 21 октября 2019 г. остаток по счету общества составлял 2,19 млн руб.).

В числе прочих документов СМТ предоставило в суд предложение ООО "Медкон" "о намерении приобрести объект Международный медицинский центр "Клиника сердца". При этом уточняется, что цена первоначального предложения составила 1,5 млрд рублей.

В итоге суд принял решение о прекращении производства по делу о банкротстве СМТ.

Министр здравоохранения региона Михаил Ратманов в начале октября сообщал, что сейчас "ряд бизнесменов, ряд инвесторов" ведут переговоры с собственником "Клиники сердца" по вопросу переуступки здания. По его словам, минздрав видит это здание в составе кардиологического диспансера.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №17

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Более 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн

Более 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1