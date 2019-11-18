Появились желающие купить "Клинику сердца" за 1,5 млрд рублей

ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) получило от некоего ООО "Медкон" предложение о покупке недостроенного в Самаре медицинского центра "Клиника сердца" за 1,5 млрд рублей. Информация об этом содержится в решении КАД ВАС об отказе в признании "СМТ" банкротом.

Однозначно идентифицировать, что за ООО "Медкон" вышло с инициативой о покупке "Клиники сердца" к СМТ: по данным ИАС Seldon Basis, в России в настоящее время зарегистрировано 10 действующих юридических лиц с таким названием.

Напомним, ООО "Современные медицинские технологии" занимается продажей фармацевтической продукции и медицинского оборудования. Владельцем и директором компании является Сергей Шатило.

В январе 2014 г. общество заключило с правительством Самарской области инвестиционный меморандум для строительства кардиохирургического центра "Клиники сердца" площадью более 25 тыс. кв. метров.

Строительство было "заморожено" в высокой стадии готовности (по строительной части — 90%) после возбуждения уголовных дел в отношении главы СМТ Сергея Шатило. Ему вменяли коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ), а также незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий и покушение на такую деятельность (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 238.1 УК РФ). Ни одного из вменяемых ему правонарушений Сергей Шатило не признает и называет их "надуманными".

Однако по ст. 178 УК РФ он все же был признан виновным и приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Статью 204 УК РФ суд исключил из обвинения.

Сергея Шатило приговорили к трем с половиной годам колонии В среду, 31 июля, Самарский районный суд Самары вынес приговор по "делу Шатило". Он стал первым в стране по 178 статье Уголовного кодекса ("Ограничение конкуренции").

По делу о незаконном сбыте незарегистрированных медицинских изделий судебное разбирательство продолжается.

Дело о банкротстве СМТ стартовало в ноябре 2018 года. С такими требованиями в суд почти одновременно обратились больница им. Пирогова и само СМТ. Медучреждение мотивировало свои требования долгом перед ним в 73,1 млн руб., СМТ — задолженностью в 1,07 млрд рублей.

Однако задолженность СМТ перед больницей им. Пирогова была погашена еще в 2018 г., сообщается в решении суда.

Само СМТ от своего заявления о признании себя банкротом отказалось и сообщило о том, что расплатится со своим обязательствам. В подтверждение этого были предоставлены соглашения об увеличении сроков исполнения обязательств, гарантийные письма от кредиторов об отсрочке исполнения, информации о движении средств по счетам (так, например, по состоянии на 21 октября 2019 г. остаток по счету общества составлял 2,19 млн руб.).

В числе прочих документов СМТ предоставило в суд предложение ООО "Медкон" "о намерении приобрести объект Международный медицинский центр "Клиника сердца". При этом уточняется, что цена первоначального предложения составила 1,5 млрд рублей.

В итоге суд принял решение о прекращении производства по делу о банкротстве СМТ.

Министр здравоохранения региона Михаил Ратманов в начале октября сообщал, что сейчас "ряд бизнесменов, ряд инвесторов" ведут переговоры с собственником "Клиники сердца" по вопросу переуступки здания. По его словам, минздрав видит это здание в составе кардиологического диспансера.