Сергея Шатило приговорили к трем с половиной годам колонии

В среду, 31 июля, Самарский районный суд Самары вынес приговор по "делу Шатило".

Владельца ООО "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Бывший замминистра здравоохранения области, а ныне завотделением в областной больнице им. Середавина Альберт Навасардян получил три года колонии и двухлетний запрет на работать на руководящих должностях в медицине.

Остальные фигуранты получили условные сроки. Так замдиректора по реализации и сервисной деятельности "СМТ" Алексея Санкеева приговорили к двум с половиной годам условно; старшего инженера "СМТ" Алексея Бондаренка — к двум годам условно. Руководителю управления организации обеспечения медицинской техникой департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения минздрава Самарской области Максиму Колобову назначили два с половиной года условно. Руководитель операционного подразделения ООО "ДжиИ" в России и СНГ Наталья Середавина и специалист по работе со стратегическими клиентами "ДжиИ" Елена Львова получили по два года условно.

Александр Паулов: "Даже об условном сроке по делу Шатило я могу только мечтать" На днях федеральный судья Елена Грибова вынесет приговор по громкому "делу Шатило и других" о картельном сговоре. Мыслями о прошедшем судебном процессе с изданием поделился защитник главного обвиняемого почетный адвокат РФ Александр Паулов.

При вынесении приговора суд исключил из обвинения по делу коммерческий подкуп, который вменялся пятерым подсудимым.

Напомним, семерых подсудимых обвиняли по ст. 178 УК РФ "Ограничение конкуренции". Альберту Навасардяну и его бывшему заместителю Колобову вменяли в "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, владелец ООО "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило вступил в сговор с конкурентом ради сохранения высокой цены контракта, заключенного с областным минздравом на поставку и обслуживание медицинского оборудования на 768 млн рублей.

Ранее гособвинение запрашивало Шатило и Навасардяну по четыре года колонии общего режима, Санкееву — три с половиной года, Середавиной — три года, Колобову — два с половиной, а Бондаренку и Львовой — по три года условно с испытательным сроком еще три года.