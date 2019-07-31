Суд исключил из дела Шатило одну из статей обвинения

Суд исключил из обвинения по делу Сергея Шатило коммерческий подкуп, который вменялся пятерым подсудимым. Об этом стало известно во время оглашения приговора, которое в эти минуты проходит в Самарском районном суде.

Напомним, на скамье подсудимых семь человек: бизнесмен, владелец компании "СМТ" Сергей Шатило, замдиректора по реализации и сервисной деятельности "СМТ" Алексей Санкеев, старший инженер "СМТ" Алексей Бондаренок, руководитель операционного подразделения ООО "ДжиИ" в России и СНГ Наталья Середавина, специалист по работе со стратегическими клиентами "ДжиИ" Елена Львова, замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян и руководитель управления организации обеспечения медицинской техникой департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения минздрава Самарской области Максим Колобов.

Александр Паулов: "Даже об условном сроке по делу Шатило я могу только мечтать" На днях федеральный судья Елена Грибова вынесет приговор по громкому "делу Шатило и других" о картельном сговоре. Мыслями о прошедшем судебном процессе с изданием поделился защитник главного обвиняемого почетный адвокат РФ Александр Паулов.

Всем семерым подсудимым органы предварительного следствия вменили статью 178 УК РФ "Ограничение конкуренции". Но кроме этого государственным служащим Альберту Навасардяну и его бывшему заместителю Колобову предъявили обвинение в "Превышение должностных полномочий, а остальным — в "Коммерческом подкупе".

Подкуп, по мнению правоохранителей, заключался в том, что выигравший конкурс ООО "СМТ" заключил субподрядный договор с фирмой главного свидетеля обвинения Алексея Рогачева ООО "ЦЭХ-Здоровье". Рогачев воспринял этот договор как отступной за то, что он не составлял конкуренцию Шатило на конкурсе.

По мнению защиты, этот договор порождал не только обязательства Шатило выплатить Рогачеву кругленькую сумму, но и обязательства Рогачева эту сумму отработать. Поэтому договор нельзя считать подкупом. Доводы защиты, как видно, убедили суд, и по этому эпизоду пятеро подсудимых оправданы.

Оглашение приговора планируется закончить к концу рабочего дня.

Гособвинение ранее запрашивало пятерым подсудимым реальные сроки: Шатило и Навасардяну по четыре года колонии общего режима, Санкееву — три с половиной года, Наталье Середавиной — три года, Колобову — два с половиной.

Андрею Бондаренку и Елене Львовой гособвинение запросило по три года условно с испытательным сроком еще три года.