Суд повторно рассмотрит иск больницы им. Пирогова о банкротстве СМТ

Самарская городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова в кассации смогла добиться отмены решения областного арбитражного суда, не удовлетворившего ее требование о признании ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) банкротом. Теперь Арбитражный суд Самарской области будет повторно рассматривать это заявление медучреждения.
Напомним, ООО "Современные медицинские технологии" занимается продажей фармацевтической продукции и медицинского оборудования. Владельцем и директором компании является Сергей Шатило.
В январе 2014 г. общество заключило с правительством Самарской области инвестиционный меморандум для строительства кардиохирургического центра "Клиники сердца" площадью более 25 тыс. кв. метров. Однако строительство было "заморожено" в высокой стадии готовности (по строительной части — 90%) после возбуждения уголовных дел на главу СМТ Сергея Шатило.
Ему вменяли коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ), а также незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий и покушение на такую деятельность (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 238.1 УК РФ). Ни одного из вменяемых правонарушений Сергей Шатило не признает и называет их "надуманными".
Однако по ст. 178 УК РФ он все же был признан виновным и приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Статью 204 УК РФ суд исключил из обвинения.
По делу о незаконном сбыте незарегистрированных медицинских изделий судебное разбирательство продолжается.
Дело о банкротстве СМТ стартовало в ноябре 2018 года. С такими требованиями в суд почти одновременно обратились больница им. Пирогова и само СМТ. Медучреждение мотивировало свои требования долгом перед ним в 73,1 млн руб., СМТ — задолженностью в 1,07 млрд рублей.
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