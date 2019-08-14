Александр Паулов обжаловал приговор Сергею Шатило

В минувший понедельник, 12 августа, адвокат Александр Паулов подал апелляционную жалобу на приговор Самарского райсуда, которым его клиент Сергея Шатило осужден на 3,5 года лишения свободы за покушение на ограничение конкуренции. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил адвокат.

Напомним, в конце июля крупный владелец ООО "СМТ" Сергей Шатило был арестован в зале суда и препровожден в следственный изолятор. Вместе с Шатило за решетку отправили и бывшего замминистра областного здравоохранения, практикующего хирурга Альберта Навасардяна.

Сергея Шатило приговорили к трем с половиной годам колонии В среду, 31 июля, Самарский районный суд Самары вынес приговор по "делу Шатило". Он стал первым в стране по 178 статье Уголовного кодекса ("Ограничение конкуренции").

Согласно приговора они в группе с еще пятерыми осужденными к условным срокам организовали картельный сговор при заключении госконтракта на обслуживание высокотехнологичного медоборудования с целью сохранения высокой цены.

Александр Паулов также прокомментировал выход из второго дела Сергея Шатило, где бизнесмен проходит обвиняемым в незаконном сбыте незарегистрированных медицинских изделий. Процесс сейчас идет в Октябрьском районном суде.

"Это взаимное решение в связи с моей большой занятостью", — пояснил адвокат.