Сергей Шатило переместился из Самарского райсуда в Октябрьский

В Октябрьском райсуде Самары продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении директора ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) Сергея Шатило, который обвиняется в незаконном сбыте незарегистрированных медицинских изделий (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ).

Отметим, буквально неделю назад Сергей Шатило был приговорен к трем с половиной годам колонии по другому уголовному делу — об ограничении конкуренции (ст. 178 УК РФ), и теперь вынужден во время заседания находиться в зале суда в "клетке".

В суд Сергея Шатило доставляют из СИЗО, где он уже сорвал спину, на что неоднократно высказывал жалобы во время заседания. Также он рассказал, что в камере он "проживает" не один, а с двумя соседями — некими Колей и Васей. По словам бизнесмена, в камере не жарко: на лето из рамы выставили стекло. Но Шатило заметил, что не мерзнет. Тем не менее, родных он просил привезти ему спортивный костюм, сало и алюминиевую кружку.

Во вторник, 6 августа, в рамках рассмотрения дела по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ в качестве свидетеля была допрошена представитель ООО "ДжиИ Хэлскеа" Анна Степанова, которая с декабря 2014 г. работает в компании и занимается регистрацией медицинского оборудования.

Напомним, по версии следствия в 2015 и 2016 гг. Сергей Шатило "умышленно из корыстных побуждений незаконно сбыл" в Самарской области в перинатальный центр ("СОКБ") незарегистрированное медицинское оборудование общей стоимостью свыше 37 млн руб. и в "Самарскую городскую клиническую больницу № 1 имени Н. И. Пирогова" — стоимостью свыше 74 млн рублей.

Директора СМТ начали судить за сбыт незарегистрированного медоборудования В Октябрьском районном суде 28 сентября состоялось первое заседание по делу о сбыте незарегистрированных медицинских изделий. На скамье подсудимых - директор ООО "Современные медицинские технологии" Сергей Шатило.

Кроме того, в "Самарскую городскую клиническую больницу № 1 имени Н. И. Пирогова" был поставлен незарегистрированный магнитно-резонансный "томограф с принадлежностями" Brivo MR355 (произведенный "ДжиИ Хэлскеа Компани Лимитед" общей стоимостью свыше 38 млн руб.

"Однако довести до конца свой преступный умысел Шатило не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку приемочной комиссией указанного медицинского учреждения оборудование принято не было", — сообщала пресс-служба регионального СУ СК.

Отмечалось также, что в рамках расследования уголовного дела незарегистрированное медицинское оборудование было изъято и опечатано.

При этом, как сообщал ранее Волга Ньюс Сергей Шатило — в частности об оборудовании, поставленном в больницу им. Пирогова: оно якобы было введено в эксплуатацию и использовалось.

Во время допроса в суде Анна Степанова сообщила, что информацию о том, что внесено незарегистрированное медицинское изделие увидела на сайте Росздравнадзора в 2017 году.

При этом Анна Степанова подчеркнула, что, по мнению компании, на момент продажи спорного оборудования оно было зарегистрировано.

"Регистрационное удостоверение на Brivo MR355 не было аннулировано", — добавила она, пояснив, что оно может быть аннулировано только в результате внесения в регистрационное удостоверение изменений.

Также представитель "ДжиИ Хэлскеа" рассказала, что регистрационными действиями медицинского оборудования занимается компания, в которой она трудится, и о каком-либо участии в этой работе дистрибьютера ей не известно.

В ответ на вопрос адвоката Сергея Шатило Дениса Анисимова о том, обязано ли СМТ как дистрибьютер или Сергей Шатило в частности принимать участие в регистрации медоборудования, она сообщила: "В соответствии с законодательством уполномоченный представитель производителя этим занимается". Этим представителем, по ее словам, в рассматриваемом случае является ООО "ДжиИ Хэлскеа".

В случае появления неких изменений в характеристиках, описании регистрируемого оборудования решение о передаче или не передаче этих сведений в регистрирующий орган принимается специальной комиссией, создаваемой непосредственно в "ДжиИ Хэлскеа". В случае, если изменения признаются несущественными, незначительными, то информация об этом в регистрационное удостоверение не вносится.

В ответ на вопрос Дениса Анисимова представительница "ДжиИ Хэлскеа" уточнила, что Сергей Шатило в данную комиссию не входит.

Следующее заседание по делу назначено на 13 августа.