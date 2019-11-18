В музее им. Алабина расскажут, как понимать творчество авангардистов и советских художников

В музее им. Алабина 24 ноября, в 15:00, состоится лекция из цикла "Как понимать русское искусство".

На встрече расскажут об искусстве первой половины XX века: творчестве авангардистов и произведениях советских художников, созданных до начала Великой Отечественной войны. В центре внимания будут поэты-футуристы и художники объединения "Бубновый валет" с их новым видением развития культуры и синтеза искусств.

Лекция предназначена для любителей искусства, людей творческих профессий, а также для тех, кто только начинает знакомство с миром изобразительного искусства.

Цена билета — 150 рублей. Лектор — искусствовед, сотрудник музея им. Алабина Яна Травкина.